KRC Genk blijft in eigen competitie kijken en toont interesse in Charleroi-verdediger

KRC Genk wil vervanging voor Daniel Munoz vinden, die vertrokken is naar Engeland. Ken Nkuba zou een van de doelwitten zijn.

KRC Genk ziet Daniel Munoz vertrekken nadat de speler een transfer forceerde door niet meer mee te trainen. Hij trekt naar Crystal Palace in de Premier League. De Engelse club zou zo'n 10 miljoen euro betalen.

We hadden al gemeld dat KRC Genk vervanging aan het zoeken was in de eigen competitie. De club kan nog verschillende kanten op want er werd al interesse getoond in Daiki Hashioka van STVV en Hugo Siquet van Cercle Brugge.

Maar hier houdt het verlanglijstje van KRC Genk niet op. Volgens La Dernière Heure wordt ook Ken Nkuba van Charleroi in de gaten gehouden. Wie zal KRC Genk uiteindelijk naar de Cegeka Arena halen?