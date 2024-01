Nog een versterking op komst bij Westerlo, maar fans zullen moeten oefenen op de naam

Westerlo gaat zich nog versterken. Er is immers nog een winger onderweg. Eentje met een naam die niet makkelijk te scanderen zal zijn: Allahyar Sayyadmanesh,.

De 22-jarige Iranees komt zo goed als zeker over van de Engelse tweedeklasser Hull City. Het zou gaan om een uitleenbeurt met aankoopoptie. Bij Hull willen ze hun kern in de laatste week van de transferperiode nog zwaar afslanken.

Sayyadmanesh kwam in de zomer van 2022 over van Fenerbahçe en Hull betaalde 4,5 miljoen euro voor hem. De rechtsbuiten scoorde 3 keer in 40 matchen voor de tweedeklasser.

Voor Westerlo zou het de laatste transfer van de winter kunnen worden. De Kemphanen hebben zich wel duchtig versterkt met het oog op de degradatiestrijd.