Vertonghen kan er met zijn verstand niet meer bij: "Ik begrijp helemaal niet waarom fans dit doen"

De recordinternational van je land moet zich gaan verantwoorden bij zijn 'fans' en hen smeken om de wedstrijd niet te laten stopzetten. Welkom in België. Een klein aantal 'supporters' lijkt ons voetbal in de greep te hebben. Jan Vertonghen, één van de meest intelligente spelers, begrijpt het niet.

De Pro League zal er toch iets moeten op vinden. Zwaardere straffen, stadionverboden, boetes... Eender wat, maar het moet stoppen. Ook mogen spelers en coaches er gerust mee stoppen om telkens hun harde kern uitleg te gaan geven. Het geeft hen nog meer het gevoel van macht.

"Ze hebben ons ritme gestopt en Union kon recupereren terwijl er nog 20 minuten te spelen waren", mopperde een duidelijk slechtgezinde Vertonghen. "Ik begrijp helemaal niet waarom ze dit doen."

"In België doen supporters dit omdat ze het in andere wedstrijden zien, en anderen zullen het na deze wedstrijd opnieuw doen. Ik begrijp dat ze teleurgesteld zijn, want ook al kom ik niet uit Anderlecht, ik heb veel derby's meegemaakt. Ik begrijp ze, maar het heeft geen zin."