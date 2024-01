Degryse heeft zijn positieve, maar ook negatieve bedenkingen bij transfer van Vermeeren

Royal Antwerp FC is Arthur Vermeeren kwijt. Het goudhaantje tekende tot 2030 bij Atletico Madrid.

Marc Degryse kan het niet loslaten dat Royal Antwerp FC wel heel snel akkoord ging voor een uitgaande transfer van Arthur Vermeeren. “Voor Antwerp was deze transfer een noodzaak. Er moest geld binnenkomen. Als er dan zó een concreet voorstel komt, kan je niet anders dan daarin meegaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Atletico voelde bijzonder goed dat ze konden afdingen van de prijs, met alle gevolgen van dien voor The Great Old. “Een rijke club zonder financiële problemen had in deze deal 10 miljoen euro meer afgedwongen.”

Toch vindt Degryse het geen verkeerde keuze voor Vermeeren. “Atlético is Europese top. Het is één van de grote drie in Spanje, schopt het bijna altijd tot de knock-outs van de Champions League en heeft met Diego Simeone een toptrainer. Dit zal goed zijn voor Vermeerens ontwikkeling.”

En ook positief is dat het totaal anders zal lopen dan die Belgische toptransfer van ondertussen al anderhalf jaar geleden.

“Ik verwacht dat Atlético Vermeeren rustig zal brengen. Hij zal meer tijd krijgen dan bijvoorbeeld Charles De Ketelaere. Hij was dé toptransfer van AC Milan. Zijn transfer zorgde voor veel exposure, de verwachtingen lagen meteen torenhoog. Dat ligt anders bij Vermeeren.”