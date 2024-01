Franky Van Der Elst is plots niet meer zo positief over Daniel Munoz

Volgende week eindigt de wintermercato. Er zijn nog enkele hangende dossiers waarnaar het uitkijken is of er een doorbraak komt.

De transferperiode loopt stilaan op zijn einde. Franky Van Der Elst hoopt voor de Jupiler Pro League dat er geen talenten meer wegtrekken uit ons land.

Bij het begin van het seizoen zei de analist al dat er veel kwaliteit weg was. “Als je ziet wat ons nu overkomt… Maar goed, ik wil niet als een ouwe zaag klinken”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hopen dus dat Nusa en Munoz aan boord blijven bij hun club. Al begrijpt Van der Elst Munoz wel, de analist had hem ook graag in de top drie van de Gouden Schoen gezien.

“Ondergewaardeerd, hé. Maar drie punten op de Gouden Schoen… Ik vind het wel niet zo mooi hoe hij die transfer forceert. Als een ploeg uit de Premier League komt met maar zes miljoen, dan zou ik ook zeggen: ‘gaat eens ergens anders een rechtsback weghalen’.”

Al is een vertrekker ook een gouden kans voor een nieuw talent, al moet je die natuurlijk weten te vinden. “Het schoonste is natuurlijk als ze zoals Vermeeren en Fofana uit de eigen jeugd komen. Maar om als Belgische ploeg te gaan opboksen tegen grote teams om die op jonge leeftijd naar België te krijgen, dat is toch werkendag.”