Gaat Antwerp naast Vermeeren nu ook echt nog andere titularis verliezen? Speler doet zijn kant van het verhaal

Dat Arthur Vermeeren op het punt staat om Antwerp te verlaten, tot daaraan toe. Ongetwijfeld houdt stamnummer 1 hem liever tot de zomer, maar dat vertrek zat er aan te komen. Anders is het in het geval van Jurgen Ekkelenkamp.

Een vertrek van de Nederlander stond voor aanvang van deze transferperiode niet in de sterren geschreven. Zo ver is het ook nog niet, maar het is wel bekend geraakt dat het Italiaanse Torino voor hem belangstelling toont. Ekkelenkamp heeft zich inmiddels zelf over de transfergeruchten uitgesproken.

De middenvelder ontkent dat hij echt zit te azen op een transfer. "Ik heb gewoon de focus op Antwerp", aldus Ekkelenkamp. Al weet hij natuurlijk wel wat er precies aan is van de piste Torino. "Er is interesse", bevestigt Ekkelenkamp. "Dat is het enige wat ik zeg."

Wanneer hem nog eens gevraagd wordt of hij open staat voor een verhuis naar Italië, herhaalt de ex-Ajacied het riedeltje over de 'focus op Antwerp'. De 23-jarige voetballer doet dat met een glimlach die misschien wel iets anders verraadt. Maar als we hem op zijn woord mogen geloven, zijn ze op de Bosuil nog niet meteen van hem af.