Moeilijke periode voor Jorne Spileers bij Club Brugge: "Plezier wel kwijt"

Het grootste talent was hij naar eigen zeggen nooit bij Club Brugge, al had dat ook te maken met het feit dat hij weinig zelfvertrouwen had.

Hij stelde zich dan ook elke keer de vraag of hij bij de jeugd van Club Brugge wel op de juiste plek zat. “Maar ik mocht elk jaar blijven. Club heeft ook altijd in mijn potentieel geloofd. ‘Je komt er wel’, zeiden ze. En zie nu…”, vertelt Jorne Spileers aan Het Nieuwsblad. Ondanks het feit dat hij nagenoeg elke wedstrijd in het basiselftal staat beschouwt Spileers zich nog niet als een vaste waarde bij Club Brugge. De concurrentie is immers bijzonder groot en hij weet als geen ander dat het snel de verkeerde kant kon uitgaan. Zo telde hij onder Scott Parker helemaal niet mee. “Plezant was dat niet, neen. Rik (De Mil, red.) heeft toen veel met me gebabbeld. En ik had gelukkig nog mijn matchen met Club NXT.” Al liep het bij de jeugd ook niet zo gemakkelijk. Zo mocht hij bij de U18 niet meespelen in het weekend, omdat hij op maandag bij de beloften zou spelen. “Maar op maandag mocht ik finaal óók niet meedoen. Toen was ik mijn plezier wel kwijt. Ik wil gewoon zo veel mogelijk vóetballen”, klinkt het nog.





