Rode Duivel Amadou Onana heeft belangrijke beslissing genomen over zijn toekomst

Amadou Onana vecht momenteel volop tegen degradatie met Everton. Hij heeft besloten dat hij er alles aan zal doen om hen te helpen.

Er was deze mercato veel te doen om Amadou Onana. De Rode Duivel kon op flink wat interesse rekenen, maar Everton wilde hem niet graag laten gaan.

Hij heeft dan ook besloten dat hij deze winter niet zal vertrekken bij Everton om de club te helpen in hun strijd tegen de degradatie. Dit nieuws, gemeld door la Dernière Heure, maakt dus een einde aan de geruchten over een winters vertrek.

Onana stond echter wel in de belangstelling bij enkele grote clubs zoals Dortmund en Newcastle, maar hij koos er nu dus voor om de rest van het seizoen in Goodison Park te blijven voetballen. Onana is in 2022 bij Everton aangekomen en heeft nog een contract tot 2027.