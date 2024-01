Riemer reageert op beslissing om Anderlecht-Genk te herspelen: "Die wedstrijd gaat niet herspeeld worden!"

Brian Riemer kreeg als toegift op zijn persconferentie nog de vraag wat hij denkt over de beslissing van de Disciplinaire Raad om Anderlecht-Genk te herspelen. Alexander Blessin schoot in de lach: "Ik ben dan nu weg, want dit gaat even duren!" Hij bleef wel zitten en Riemer begon dan...

Riemer maakte zich klaar voor een statement dat hij duidelijk al een paar keer verteld had aan iedereen die het horen wou. "Ik geloof nog altijd niet dat die wedstrijd zal herspeeld worden. Ik denk dat we allemaal zien hoe belachelijk deze beslissing is", stak hij van wal.

"Kijk, als dit de toekomst van ons voetbal zal zijn... Dan gaan we heel veel herspelen. Als we een voetbalwereld wensen waarin je na een match niet weet of je gewonnen of verloren hebt, dan zijn we goed op weg. Als iedereen naar het gerecht gaat trekken bij een fout van de scheidsrechter... (blaast)"

Ik denk dat we allemaal zien hoe belachelijk dit is

"Ik spreek voor veel mensen over heel de wereld. Ik kan niet geloven dat het zal gebeuren. Kijk naar donderdag bij de penalty. Een speler van Union liep ook te vroeg in. Als dit een precedent wordt, dan is het wachten op de volgende die klacht gaat indienen."

Blessin was het er duidelijk mee eens, maar voegde nog de komische noot toe. "Een speler van Union die te vroeg inliep? Ja, Charles denk ik. Maar ik denk dat ik ook twee spelers van Anderlecht te vroeg zag inlopen", knipoogde hij.

ik geloof nog altijd niet dat die wedstrijd zal gespeeld worden, we kunnen allemaal zien hoe belachelijk dit is, hoe gaat de toekomst van JPL zijn, we gaan heel veel herspelen, als we een voetbalwereld wensen waar we niet weten of we gewonnen hebben of verloren, als je altijd een match wil herspelen, ik spreek voor veel mensen over de wereld, ik kan niet geloven dat het gebeurt, Union liep ook te vroeg in, we wachten op de volgende court session