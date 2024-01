Top zes stilaan onbereikbaar voor Cercle Brugge? Thibo Somers weet waarom het wél nog kan

Thibo Somers redde dan toch nog een punt voor Cercle Brugge tegen Standard. Maar de top zes lijkt stilaan toch uit hun handen te glippen.

Vorige week tegen Racing Genk verdiende Cercle Brugge meer dan één punt, afgelopen vrijdag tegen Standard was een puntendeling de meest logische uitslag. Maar die twee gelijke spelen hebben wel gevolgen.

Als Antwerp en Racing Genk hun wedstrijden straks winnen, is de kloof met de top zes plots vijf punten. En dat op acht speeldagen op het einde. Met wedstrijden tegen Westerlo, Gent en Club Brugge wordt punten pakken ook niet vanzelfsprekend.

Puntenverlies topploegen

Maar kapitein Thibo Somers panikeert nog niet. "We moeten ons niet blind staren op die top zes, want die ploegen gaan ook nog punten laten liggen in onderlinge duels. Maar daar moeten wij ons niet te veel op focussen."

"We moeten gewoon naar onszelf kijken en dinsdag de drie punten proberen mee te nemen naar Brugge." Cercle gaat dan op bezoek bij Westerlo, dat tegen Club Brugge en Gent toonde dat het een lastige tegenstander is.