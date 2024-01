Vandenbempt klaar en duidelijk: Club Brugge had meer recht op herspelen dan KRC Genk

KRC Genk mag zijn duel tegen Anderlecht herspelen. Club Brugge krijgt dat niet tegen KV Mechelen.

De Disciplinaire Raad besliste dat Anderlecht-Genk moet herspeeld worden. Het duel tussen KV Mechelen en Club Brugge moet dan weer niet overgedaan worden.

Peter Vandenbempt begrijpt het allemaal niet meer en hij is lang de enige niet. “Er is niemand die het verschil tussen een menselijke fout en een fout tegen het reglement begrijpt”, zegt hij bij Sporza.

“In het geval van de penaltyfase in Anderlecht-Genk wordt het geïnterpreteerd als een fout tegen het reglement, in het geval van Walsh die niet wordt opgemerkt in KV Mechelen-Club Brugge een menselijke fout.”

Maar er is meer. Volgens Vandenbempt wordt er ook gekeken welke invloed de actie heeft op het resultaat van de wedstrijd. En dan is de analist duidelijk over het verschil tussen Genk en Club Brugge.

“Het lijkt mij dat de afgekeurde goal van Club Brugge op 10 minuten van het einde van grotere invloed is op dat resultaat dan een penalty voor Genk na 20 minuten, die dan ook nog omgezet moet worden”, is Vandenbempt heel erg klaar.