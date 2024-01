Aderlating? Kortrijk mist ervaren speler tegen Club Brugge door "stomme gele kaart"

KV Kortrijk is onder coach Freyr Alexandersson bezig aan operatie redding. Na twee wedstrijden heeft de IJslandse trainer al 4 punten gepakt met de rode lantaarn. En de tijd dringt.

Kortrijk zal elke wedstrijd vol voor de punten moeten strijden als ze modelijke play downs nog willen vermijden. Daarvoor zullen ze elke speler nodig hebben. maar tegen Club Brugge kan De Veekaa op één speler al zeker niet rekenen.

Aanvaller Felipe Avenatti kreeg in het slot van de partij tegen OH Leuven namelijk een gele kaart waardoor hij geschorst is tegen Club Brugge. Tegen OH Leuven wist Avenatti niet te scoren maar was hij met twee doelpogingen wel de gevaarlijkste man. Op de vorige speeldag scoorde hij dan weer het enige doelpunt in de 0-1 overwinning tegen Standard.

Strenge trainer

"Het was vooral een stomme gele kaart", vertelde trainer Alexandersson achteraf. "Een speler met zijn ervaring mag daar geen gele kaart pakken. Sinds ik hier ben gekomen, is hij fantastisch geweest voor ons dus ik zou hem zeker kunnen gebruiken. We kunnen het ons in deze fase van de competitie niet permitteren om zulke kaarten te pakken."