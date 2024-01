Anderlecht maakt bocht van 180 graden: 'Deze spelers moesten vertrekken, maar krijgen nu te horen dat ze wél nog plaats hebben bij paars-wit'

RSC Anderlecht lijkt een bod van 180 graden te hebben gemaakt. Alexis Flips en Benito Raman hadden contact met geïnteresseerde clubs, maar... mogen dan toch niet weg. Hetzelfde geldt voor Kristian Arnstadt.

Voor laatstgenoemde is het niet héél verrassend. De middenvelder kwam de voorbije maanden amper in het stuk voor, maar moest zondagavond plots depanneren op de linksachter. Ideaal is het niet, maar Brian Riemer wil Kristian Arnstadt wél achter de hand houden voor noodgevallen.

Het Nieuwsblad weet dat Benito Raman en Alexis Flips ondertussen te horen hebben gekregen dat aanbiedingen van geïnteresseerde clubs zullen geweigerd worden. Het duo werd nochtans vakkundig naar de uitgang geduwd, maar het betere bochtenwerk beslist er uiteindelijk anders over.

Wél nog van waarde?

Flips krijgt de kans om de concurrentie aan te gaan met Nilson Angulo. Jesper Fredberg beseft dan weer dat Benito Raman - ook al is hij lang geen materiaal om aan een wedstrijd te starten - wel nog van héél véél waarde kan zijn in de paars-witte titelstrijd.