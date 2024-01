'Deal is rond: STVV-speler trekt naar de Premier League na plotse wending in transfersoap'

Een opvallende afwezige in de wedstrijdselectie van STVV voor de Limburgse derby was Daiki Hashioka. De Japanner was er niet bij omdat hij een transfer aan het afronden was.

Het leek er eerst op dat Hashioka naar Leeds United zou trekken, maar er deed zich een plotse wending voor wanneer ook Luton Town kwam aankloppen. Er lag een contract tot 2028 klaar voor Hashioka bij Leeds, maar uiteindelijk zal hij toch kiezen voor een avontuur in de Premier League.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de deal rond en zal de rechtsachter voor 2 miljoen euro naar Luton Town trekken. Maandag legt hij zijn medische testen af bij de promovendus.

Update: Hoewel Romano meedeelt dat de transfer deal rond zou zijn, meldt Het Laatste Nieuws dat KRC Genk toch nog een laatste poging zal doen om de transfer te kapen.

🟠🇯🇵 Daiki Hashioka to Luton Town, here we go! Agreement reached right now to sign Japanese fullback from Sint-Truiden.



🩺 Understand Hashioka will travel on Monday for medical tests.



Fee will be €2m, as @mcgrathmike called.



Done deal despite Leeds and Trabzonspor interest. pic.twitter.com/VZUHD5qH2D