Ex-Rode Duivel Philippe Albert hard voor Ivan Leko en zijn spel: "Er viel niets positiefs uit te halen"

Standard speelde afgelopen vrijdag 1-1 gelijk op het veld van Cercle Brugge. De Luikenaars hadden het zeer moeilijk.

Met een pak minder schoten en bijna 20% minder balbezit dan Cercle Brugge, komt Standard uiteindelijk nog goed weg met een gelijkspel. Ook ex-Rode Duivel Philippe Albert ziet dat het onder Ivan Leko nog niet helemaal loopt zoals het zou moeten.

"Gezien de prestatie van vorige week tegen Kortrijk, kunnen we stellen dat Standard een goed punt haalde bij Cercle, één van de grote verrassingen van het seizoen", vertelde hij bij Sudinfo. Albert was niet mals voor Leko en zijn kern. "Het probleem was de inhoud. De eerste helft was rampzalig, er viel niets positiefs uit te halen, alleen maar lange ballen naar Kanga."

"Voor Ivan Leko is één punt op zes duidelijk onvoldoende. De situatie van Standard blijft zorgwekkend omdat de Luikse club geen afstand heeft genomen van de ploegen onderaan de ranglijst, zoals RWDM, Eupen en OHL."

"Er staan nog een paar clubs achter de Rouches, dus ik denk dat ze erin zullen slagen om de playdowns te vermijden. In hun situatie denk ik dat 30 punten genoeg zullen zijn", besluit Albert.