Jan Vertonghen kan rekenen op steun van zijn ploegmaats na twee blunders tegen Union SG

Jan Vertonghen was schuldig aan beide doelpunten gescoord door Union. In de kleedkamer staat steun voorop, boven alles.

Anderlecht speelde zondagavond gelijk tegen Union SG na een laat doelpunt van Thorgan Hazard. Een resultaat dat het moreel van paars-wit goed zal doen, aangezien de club al acht opeenvolgende nederlagen had geleden tegen de Brusselse rivaal.

De twee doelpunten van USG kwamen voort uit fouten van Jan Vertonghen. Bij de eerste trapte hij naast de bal, en bij het tweede doelpunt botste de bal over zijn voet, wat veel te maken had met de staat van het veld. Na de wedstrijd aarzelden zijn teamgenoten niet om hem te verdedigen.

"Sinds hij hier is, is het de eerste keer dat hij een fout maakt. Dat is nogal verrassend, want zelfs op de training is hij altijd foutloos", aldus Mario Stroeykens, die bij het tweede tegendoelpunt de pass naar Vertonghen maakte.

"Natuurlijk is het frustrerend, maar het belangrijkste was om goed te reageren. En dat hebben we als team gedaan. Vooral Jan, die zich als een ware heer heeft gedragen."