OFFICIEEL: Gent troeft Club Brugge af en legt vele miljoenen op tafel voor topaanwinst

KAA Gent heeft de felbegeerde toptransfer beet. Momodou Lamin Sonko moet de doelpuntenmachine van de Oost-Vlamingen worden. De 18-jarige Zweed tekende een contract tot medio 2028.

Club Brugge toonde eveneens interesse in Momodou Lamin Sonko, maar KAA Gent trekt uiteindelijk aan het langste eind. Al moesten De Buffalo's diep gaan. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van acht miljoen euro gemoeid.



Sonko tekende een contract tot medio 2028 in de Arteveldestad. Hij maakt de overstap van BK Hacken. In zijn thuisland wordt hij gezien als een héél groot talent. Sonko zal in Gent met het symbolische rugnummer negen voetballen.

Momodou Sonko. Our new number 9️⃣😍



TRANSFER I https://t.co/tmabjK7DxZ pic.twitter.com/mpEEyn4kX8 — KAA Gent (@KAAGent) January 29, 2024

"Ik heb voor Gent gekozen omdat ik de kansen zie om verder te ontwikkelen", aldus de Zweedse aanvaller. "Ik wil me hier tonen en de club helpen met het waarmaken van de ambities. De transfer voelt voor mij als een vervroegd verjaardagsgeschenk."