Op naar een volgend ontslag in de Jupiler Pro League? RWDM-coach zegt waar het op staat over zijn positie

Als een ploeg het lastig heeft in de Jupiler Pro League, dreigt snel het ontslag van de coach. RWDM zal zich er toch moeten over beraden of Claudio Caçapa de man is die het team naar het behoud kan loodsen.

RWDM deed het in het begin van het seizoen meer dan aardig, maar sinds eind december zit de klad erin. Het bilan sindsdien: vier competitienederlagen op rij en een bekeruitschakeling in Oostende. Tussendoor uitte de harde kern zijn ongenoegen, de Molenbekenaren zijn ondertussen met 21 punten bij de laatste vier beland.

Bij zulke resultaten wordt al snel naar de trainer gekeken. "Neen, ik heb geen schrik voor mijn positie", zegt Claudio Caçapa over de druk die op hem ligt. "Je weet hoe het gaat in het voetbal. Zoals ik al vaak gezegd heb: het is aan de bestuurders om over mij te oordelen."

RWDM-coach wil verder doen

Aan de overtuiging bij de Braziliaan om zijn taak verder te zetten, moet niet getwijfeld worden. "Ik heb de goesting om verder te doen, om alles te geven en te tonen dat we capabel zijn om het samen te klaren. Het is aan de directie om eventueel een beslissing te nemen."

Als RWDM met dezelfde mentaliteit speelt als in Mechelen, is het zeker niet kansloos in de strijd om het behoud. Want de vechtlust was daar wel degelijk aanwezig. Het is de vraag of dat voor de Amerikaan John Textor voldoende is.