Slechts 1 op 6, maar toch ziet sterkhouder al verschil tussen Hoefkens en Leko bij Standard

Carl Hoefkens werd op oudejaarsdag ontslagen bij Standard, Ivan Leko nam over. Maar qua punten is er voorlopig nog geen beterschap.

Het ging op en neer met Standard dit seizoen. Het begon met 1 op 12 aan het seizoen, daarna was er een sterke reeks met 15 op 21, maar toen ging het opnieuw bergaf. In negen wedstrijden werd er maar één keer gewonnen, thuis tegen Genk.

Dat kostte Carl Hoefkens de kop, net als in 2022 bij Club Brugge werd hij net voor het nieuwe jaar ontslagen. Met Ivan Leko werd er een coach met veel ervaring in de Belgische competitie gehaald. Maar hij begon wel met 1 op 6.

Verschillen merkbaar onder Leko

Tegen Kortrijk werd er verloren, bij Cercle Brugge gaf het een voorsprong toch nog weg in de laatste minuten. In de stand staat Standard nog altijd in de gevarenzone, op slechts drie punten van de degradatiezone.

Bij de spelers van Standard is er wel geloof in Leko. "Ik vind dat we beter staan te voetballen sinds de komst van de nieuwe coach", zei Marlon Fossey. "Ook al hebben we nog geen wedstrijd gewonnen onder hem. Hij heeft duidelijke ideeën, een duidelijk plan, en dat begin je te zien op het veld."

Woensdag ontvangt Standard Antwerp, de ex-ploeg van Leko. Na hun nederlaag tegen Eupen zullen zij ook iets willen rechtzetten. Een eerste zege onder de nieuwe trainer zal dus ook niet in geschenkverpakking komen.