STVV wil dat ook eigen fans gestraft worden na Limburgse derby: "Identificeren en een stadionverbod opleggen"

De Limburgse derby van zondag eindigde op een 1-1 gelijkspel. Toch liep het weer uit de hand. Enkele Genk-aanhangers wierpen vuurpijlen op het veld, maar ook een aantal STVV-supporters maakten zich schuldig aan het gooien van bekers.

STVV kwam maandag met een mededeling waarin te lezen staat dat de schade wordt opgemeten, om de rekening nadien naar KRC Genk te sturen. Het kunstgras van Stayen werd beschadigd door de vuurpijlen die uit het uitvak kwamen.

Maar er werden vanuit het eigen publiek ook bekertjes naar het doel van Genk-keeper Maarten Vandevoordt gegooid. STVV veroordeelt het gedrag. "Elke club moet voor zijn eigen deur vegen. Voor ons hoort dit soort gedrag simpelweg niet thuis op Stayen. Bovendien zijn er al eerder wedstrijden stilgelegd voor het gooien van bekers. Op deze manier benadeel je dus jouw eigen ploeg", vertelde STVV-voorzitter David Meekers.

STVV wil dan ook verdere acties ondernemen. "We willen niet dat dit in de toekomst nog voorvalt. Daarom zullen we – samen met de ordediensten – de bekergooiers identificeren en een stadionverbod opleggen. Drink jouw pintje in de toekomst gewoon leeg in plaats van het op het veld te gooien."