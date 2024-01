Vuurpijlen op het veld van STVV hebben gevolgen voor KRC Genk, komt ook wedstrijd tegen KAA Gent in gedrang?

STVV speelde zondag 1-1 gelijk tegen KRC Genk in de Limburgse derby. De wedstrijd werd ontsierd toen enkele Genk-aanhangers vuurpijlen op het veld wierpen. Sint-Truiden komt nu met een update.

Enkele aanhangers van KRC Genk wierpen vuurpijlen op het veld. Het kunstgras van Stayen zal duidelijk hebben afgezien. "Het veld is op tientallen plekken verschroeid, panelen en stoeltjes vernield", vertelde Anne Swers, CEO van Stayen.

De vuurpijlen op het veld van STVV hebben ook nog grote gevolgen voor KRC Genk. "Ons onderhoudsteam inventariseert vandaag de schade. Vervolgens zullen we een offerte opvragen voor het herstel van het terrein en dit overmaken aan de bezoekende ploeg."

Donderdag ontvangen de Truienaars KAA Gent. Zal de wedstrijd gewoon kunnen doorgaan, met een veld dat op verschillende plaatsen verschroeid is? "Omdat het kunstgras in lange stroken vervangen wordt, is het te kort dag om de beschadigde stroken te herstellen tegen donderdag. Desalniettemin komt de wedstrijd tegen KAA Gent niet in het gedrang."