Mark Van Bommel komt met goed nieuws voor de fans van Antwerp: "Er zit iets in de pijplijn én we hopen dat het goedkomt"

Na de transfer van Arthur Vermeeren snakken de fans en Mark Van Bommel naar versterking. De trainer van Antwerp komt met goed nieuws.

Arthur Vermeeren

De transfer van Arthur Vermeeren was broodnodig om de financiële huishouding van Antwerp in orde te krijgen. Anderzijds is het ook een sportieve aderlating. Antwerp is dus dringend op zoek naar versterking.

“Ik hoop dat we ons nog gaan versterken de komende twee dagen”, stelde Mark van Bommel tegenover Gazet van Antwerpen. “Of ik ongeduldig ben? Dat ben ik altijd”, knipoogde hij.

Versterking

Mark Van Bommel kreeg de vraag voorgeschoteld of er nog versterking ging bijkomen en of er iets inde pijplijn zit. “Beide. Als er iets in de pijplijn zit, ben je afhankelijk van de verkopende of verhurende club, van ons en van de speler. Een combinatie dus. Er zit iets in de pijplijn én we hopen dat het goedkomt.”

Dennis Praet

De naam van Dennis Praet circuleert al een tijdje in en rond het Bosuilstadion. Hij zou zelfs al gespot zijn op Antwerp. “Dan weet jij meer dan ik”, bleef Van Bommel op de vlakte.