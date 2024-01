📷 'Fofana en Orban krijgen er een Rode Duivel van 30 miljoen euro als ploegmaat bij'

KAA Gent zag deze winter Fofana en Orban naar Lyon vertrekken. Zij krijgen mogelijk ook nog het gezelschap van een Rode Duivel.

Olympique Lyon kwam deze winter stevig shoppen bij KAA Gent. Het plukte Malick Fofana en Gift Orban weg bij de Buffalo’s.

De transferhonger van de Franse club is echter nog niet gestild. Volgens Sacha Tavolieri wil Lyon ook nog een Rode Duivel aan zijn kern toevoegen.

De club komt nog eens terug uit bij Orel Mangala. Hij wil deze winter vertrekken bij Nottingham Forest, waar hij sinds 2022 onder contract ligt. Zijn contract loopt er nog tot 2026. De marktwaarde van Mangala bedraagt 22 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar Lyon zou volgens Het Laatste Nieuws 30 miljoen euro willen betalen.

Volgens de transfergoeroe, die de altijd goed geïnformeerde Hugo Guillemet citeert, zijn de onderhandelingen in volle gang. Of er gesproken wordt over een definitieve transfer of een uitleenbeurt is niet meteen duidelijk.

Eerder werd Mangala ook al gelinkt aan een mogelijke deal met het Italiaanse Napoli.