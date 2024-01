Frank Boeckx duidelijk: "Zij worden grootste uitdager van Union in titelrace"

De Jupiler Pro League gaat enkele cruciale weken in. Het is uitkijken wie in het spoor van leider Union SG kan blijven.

Union SG blijft de fiere leider in de Jupiler Pro League. Het verloor dan wel punten op bezoek bij RSC Anderlecht, maar het is duidelijk de te kloppen ploeg. Er zal al heel veel moeten gebeuren om hen voor het einde van de reguliere competitie nog van de eerste plaats weg te krijgen. Zoveel mogelijk inlopen op Union SG is dus de boodschap voor de andere ploegen, al wordt er ook daar flink gemorst met punten. Volgens Frank Boeckx, zo liet hij weten in de VTM-voetbalpodcast ‘vier-nul’ is Club Brugge de grootste uitdager voor leider Union SG richting de titel in de Jupiler Pro League. “Club is een stoomtrein geworden. Ik zie ze niet veel punten meer verliezen”, zegt Frank Boeckx heel erg duidelijk. “Ze pakken amper tegendoelpunten. Thiago heeft er nu vijftien gescoord, hij zal makkelijk naar de 20 goals gaan.” En er is nog meer. “Voetbal is soms simpel: als je een spits hebt die veel scoort en een keeper die vaak de nul houdt, dan kom je al een heel eind. En als daartussen nog eens mannen als Vanaken of Nielsen lopen...”