Hans Vanaken bijzonder scherp voor scheidsrechter na duur puntenverlies: "Dat frustreert me"

Club Brugge heeft opnieuw niet kunnen winnen tegen hekkensluiter KV Kortrijk na een late gelijkmaker. Kapitein Hans Vanaken was vooral gepikeerd op de scheidsrechter.

Een dominant Club Brugge kon in de eerste helft maar één keer scoren tegen KV Kortrijk en dat brak hen zuur op in de tweede helft. De hekkensluiter kwam zelfs 1-2 voor, maar Club maakte vijf minuten voor tijd toch nog 3-2.

Tot dan leek alles perfect te lopen, maar in de zesde van zeven minuten blessuretijd scoorde Seck dan toch nog de gelijkmaker. Duur puntenverlies voor Club Brugge, dat zich na een slechte start van het seizoen al weinig puntenverlies kon permitteren.

Kortrijk rekt tijd en pakt een punt

"We geven doelpunten weg, want ze creëren eigenlijk zo goed als niets", zei Hans Vanaken na de wedstrijd. Ze kwamen al van in het begin om tijd te rekken en zo een puntje te pakken en dat is hen ook gelukt."

"Het enige was me frustreert is dat er nog zeven minuten bijkomen op het einde. Met een ploeg die alleen maar tijd rekt, moet je dat toch anders aanvoelen als scheidsrechter. Dan moet je gewoon in de 90ste minuut affluiten, nu benadeel je de voetballende ploeg."