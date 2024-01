Club Brugge neemt duidelijk standpunt in over transfer Antonio Nusa

Antonio Nusa leek op weg naar Brentford. Alles was in kannen en kruiken, tot de resultaten van de medische testen er waren.

Club Brugge en Brentford hadden een akkoord gesloten over de transfer van Antonio Nusa en ook de speler had een persoonlijke overeenkomst vast.

Blauwzwart zou inclusief bonus het transferrecord breken en 37 miljoen euro opstrijken, maar zover is het nog niet. De resultaten van de medische testen deden Brentford twijfelen.

Nusa kampt al langer met rugklachten en tijdens de onderzoeken zou een zwevend stukje kraakbeen in de knie voor het nodige argwaan gezocht hebben.

Volgens sportverslaggever Ben Jacobs, die de deal in Engeland opvolgt, wil Club Brugge op dit moment geen enkele toegift doen. Het houdt vast aan de vooropgestelde 37 miljoen euro als totale kostprijs voor Nusa.

De clubs hebben met elkaar gesproken na de medische testen, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen, zo meldt Jacobs nog.

De bal ligt in het kamp van Brentford nu. Als er geen deal komt, dan kan een andere ploeg Nusa nog binnenrijven of blijft het goudhaantje tot de zomermercato al zeker in Brugge.