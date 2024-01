Ex-ref ziet dat RWDM wel degelijk een claim heeft: "Er valt iets voor te zeggen"

Dat RWDM zijn wedstrijd tegen KV Mechelen wil laten herspelen, werd op veel hoongelach onthaald, maar volgens ex-ref Serge Gumienny moet dat niet zomaar weggelachen worden. Hij kijkt vooral naar de rol van de VAR in al die verhalen.

Gumienny is natuurlijk ook geen fan van al die juridische zaken die er ineens komen. "Als alle clubs het voortaan zo gaan aanpakken, zitten we vast in een straatje zonder einde", zegt hij bij Sporza. "Al valt er wel iets te zeggen voor de claim RWDM."

"Blijkbaar legde scheidsrechter Staessens achteraf een verklaring af bij de club waarbij hij toegaf dat hij niet goed wist hoe het reglement in elkaar zat bij de handsbal. "Dat leidt ertoe dat RWDM op de kar springt om wedstrijden te laten herspelen. Maar de situatie is hier wel anders dan bij Anderlecht-Genk, omdat er bij hands altijd ruimte is voor interpretatie."

Hij kijkt ook vooral naar de VAR die tegenwoordig ook veel aan muggenziften doet. "De VAR is in het leven geroepen om de grote fouten uit de arbitrage te halen, alleen wordt nu ook naar elk detail gekeken. Die beelden worden tegen de wedstrijdleiding gebruikt. Alles wordt in vraag gesteld, dat maakt het moeilijker."