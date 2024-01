Filip Joos dringt aan voor oplossing voor 'herspelen-claims': "Take one for the team"

De meest gehoorde zin gisteren nadat RWDM ook een claim om te herspelen indiende: "De doos van Pandora is geopend". Om die weer te sluiten zijn er maatregelen nodig en Filip Joos vindt dat Pro League-CEO Lorin Parys dringend in actie moet schieten.

België is immers het enige land waar dit thema zo actueel is. "In de hoofden in Nederland zit nog altijd dat ze samen het voetbal vormen en deze rechtszaken maken het product niet beter", zegt Joos in de podcast 90 MINUTES.

"Als je dan eens pech hebt bij een fout in je nadeel, geldt het motto "take one for the team." Ook in Engeland beseffen ze dat de onzekerheid die deze rechtszaken met zich meebrengen de competitie schaadt. We hebben in België een gentlemen's agreement nodig om hiermee te stoppen."

Als ik FIFA ben kom ik hier zelfs tussen

Joos kijkt daarvoor naar CEO Lorin Parys, die deze oplossing er samen met de clubvoorzitters moet doorduwen. "Lorin Parys zou schromelijk in gebreke vallen als hij nu niet zou in actie schieten. Dit is zijn job. Hij moet alle clubvoorzitters samenbrengen in een kasteel om dit probleem aan te pakken. Het is echt nu of nooit, nu moeten we ingrijpen. Als ik FIFA ben kom ik hier zelfs tussen."