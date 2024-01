Is het vanavond weer zover? Politie vreest rellen na geruchten over plannen ultra's

Vanavond staat de beladen derby tussen Union SG en RWDM op het programma. Bij de ordediensten is het alle hens aan dek, want ze hebben al gehoord dat een groep 'supporters' van de bezoekers iets van plan is.

Net als vorige week tegen Eupen wordt er gevreesd dat een deel van de ultra's iets van plan is. Er is constant overleg tussen de politie en de veiligheidscel van Union. Er wordt gevreesd voor nieuwe wantoestanden, maar niemand kan die echt voorkomen. Er zijn wel al maatregelen genomen. Zo mogen er maar 650 uitsupporters binnen en zijn er meer en speciale manschappen ingezet voor de derby. Beide supportersclans zullen ook zorgvuldig van elkaar gescheiden worden. Maar eens in het stadion is het onmogelijk om hen in de hand te houden. De infrastructuur van het Joseph Mariënstadion - waar de fans tot aan de rand van het veld kunnen komen - leent zich daar niet toe. Daarnaast mogen de stewards slechts oppervlakkig fouilleren en mogen (en willen) ze niet fysiek tussenbeide komen. Er wordt ook een veiligheidsperimeter rond het stadion aangelegd, waar geen fans zonder ticket mogen komen. Of het allemaal gaat helpen en het vanavond niet weer tot rellen komt, valt nog af te wachten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - RWDM live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.