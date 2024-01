Staat alweer nieuw talent op bij Antwerp? "Zie dat hij veel kwaliteiten heeft"

Antwerp heeft woensdagavond met 0-1 gewonnen van Standard. Een wereldgoal van Doumbia was genoeg voor de Great Old om de overwinning veilig te stellen.

Antwerp scoorde op een moment dat Standard goed in de wedstrijd zat en duidelijk op zoek was naar een doelpunt. Dat weet ook Jurgen Ekkelenkamp. "Het eerste halfuur speelden we goed. Nadien kwamen zij wat meer in de wedstrijd en werd het wat lastiger voor ons", vertelde hij tegenover de camera's van Eleven DAZN.

Doumbia pakte uit met een wereldgoal. Ekkelenkamp was duidelijk onder de indruk van zijn ploeggenoot. "Gelukkig maakte Doumbia zo'n wereldgoal en konden we het goed vasthouden in de tweede helft. Het is prachtig voor die jongen. Hij traint al een tijdje mee. Ik zag al wel dat hij veel kwaliteiten had. Als je in je eerste wedstrijd dan zo'n goal kan maken, dat is prachtig."

Antwerp kwam nog wel met tien te staan. Mandela Keita pakte tegen het einde aan zijn tweede gele kaart. Zo moest de Great Old het nog een klein kwartier met tien volhouden. "We hebben gewoon goed gewerkt en als een team gespeeld. Het zijn belangrijke punten voor ons."