Steven Defour komt met wel heel duidelijk statement over klachten om matchen te herspelen

Club Brugge, KRC Genk en RWDM. Drie ploegen uit de hoogste klasse zitten in een procedure om een match te laten herspelen.

KV Mechelen-Club Brugge, RSC Anderlecht-KRC Genk en nu ook nog eens KV Mechelen-RWDM. Voor deze drie wedstrijden werd telkens door de bezoekende ploeg een klacht ingediend om te laten herspelen.

De laatste in de rij was RWDM, omwille van een niet gefloten strafschop. In de voetbalpodcast 90 Minutes vinden ze het een lelijke trend dat clubs dit doen en moet er dringend een oplossing uitgewerkt worden om dit te vermijden.

“Als je dan eens pech hebt bij een fout in je nadeel, geldt het motto ‘take one for the team’”, klinkt het bij Filip Joos. “Ook in Engeland beseffen ze dat de onzekerheid die deze rechtszaken met zich meebrengen de competitie schaadt. We hebben in België een gentlemen's agreement nodig om hiermee te stoppen.”

Daar moet Steven Defour niks van weten. “Clubs moeten gewoon afstappen van constant klacht neer te leggen, of daar nu een contract of akkoord rond is of niet”, is de ex-trainer van KV Mechelen heel erg duidelijk.