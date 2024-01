Supporters Gent houden hart vast voor vertrek van nog een absolute topper, verschillende opvolgers gepolst in JPL

Plots gaat het in de KAA Gent Arena dan toch nog hard. Mogelijk vertrekt Hugo Cuypers nog deze winter en dan moet er zeker nog een extra spits aan inkomende zijde bijkomen. Er wordt aan verschillende mensen gedacht.

Bij KAA Gent is het de laatste dagen van de wintermercato plots nog alle hens aan dek. Mogelijk dat Hugo Cuypers er nog zal vertrekken - hij zit al een tijdje in een dipje. En dan moet er zeker nog een aanvallende versterking bij, al moet die eigenlijk nu ook al komen.

Er werd de voorbije dagen gedacht aan Gustaf Nilsson van leider Union SG, maar die lijkt onhaalbaar voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck. En dus wordt er verder gezocht, nog steeds binnen de Jupiler Pro League.

Mickaël Biron als volgende piste?

In de wandelgangen klinkt het dat de voorbije dagen ook de naam van Mickaël Biron van RWDM op tafel lag. De 26-jarige spits kwam in 2022 over van KV Oostende naar de Brusselse club en scoorde dit seizoen al drie keer.

© photonews

Na een prima start was hij een drietal maanden out met een meniscusblessure, maar begin deze maand nam hij opnieuw zijn plaats in de ploeg in - weliswaar op de rechterkant in plaats van centraal in de spits. Benieuwd of RWDM hem wil laten gaan, tot op heden is er nog geen deal gevonden.

De supporters van Gent? Die zijn vooral als de dood voor een vertrek van Cuypers. Na Fofana en Orban zou het een derde zware slag zijn voor hen, want er werd gehoopt om in 2024 voor de prijzen te kunnen spelen.

Waarmee zijn we bezig? Zit hier een plan/visie/gedacht achter? Of doet men maar wat?



Altijd plezant, de Gantoise. #cuypers #kaagent — Vak 228 (@Vak228) January 30, 2024

De mercato afsluiten zoals die begon 😍 https://t.co/ZfASgbpPl9 pic.twitter.com/GKauXUro44 — Seppe Van Acker (@Seppe_VA) January 30, 2024

On arrête tout.Il n'est pas impossible que Hugo Cuypers quitte Gand dès cet hiver.Au début les départs c'était rigolo mais la on joue plus...— KAA Gent FR (@KAAGentFR) January 30, 2024