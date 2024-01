Vriendin op komst: nieuwkomer Gent weet waar hij nog moet aan werken, maar blikt hoopvol vooruit

KAA Gent raakte in eigen huis niet voorbij KVC Westerlo: 2-2. De nieuwkomers bij de Buffalo's waren wel bij de lichtpuntjes. Franck Surdez maakte zijn eerste speelminuten voor KAA Gent. Hij heeft er zin in, zoveel is duidelijk.

"Ik ben heel blij dat ik naar Gent mocht komen", aldus Surdez in een reactie na zijn eerste wedstrijd in de KAA Gent Arena. "Ik wil met de Buffalo's zo hoog mogelijk raken in de stand. Het is een beetje aanpassen, maar iedereen heeft me goed ontvangen."

Vriendin op komst

"Ik moet vooral nog fysiek werk verrichten en beter worden. Ik moet ook sneller leren beslissen. Mijn spel in de een-tegen-eensituaties is een van mijn troeven, dat wil ik hier ook in Gent proberen uit te spelen", ziet de winger het zitten bij Gent.

"De omstandigheden zijn hier ideaal om te presteren", ziet de 21-jarige jongeling uit Zwitserland het wel zitten. "Het is een ideale situatie hier voor jonge spelers om te presteren." En ook privé gaat het hem voor de wind: "Nu zit ik nog alleen op hotel, maar mijn vriendin komt bij me wonen."