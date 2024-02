🎥 Penalty of niet? Riemer en Hasi geven hun visie: "Soft of niet, penalty is penalty!"

De strafschop die KV Mechelen in de slotfase kreeg en die zorgde voor de 2-2 heeft weeral voor nogal wat commotie gezorgd. Bij Anderlecht waren ze furieus. Al kregen ze duidelijk wel instructies om dat niet aan de pers te laten blijken.

Anders Dreyer was bijzonder mals voor de beslissing, terwijl de scheidsrechter het op het veld nogal mocht horen. Brian Riemer was achteraf niet echt blij met de beslissing. "Kijk, ik ga niet discussiëren dat er contact was, maar... "

"Twee weken geleden krijgt Dolberg een beuk in de zestien en werd er niet eens naar gekeken door de VAR. Dit was een heel 'soft' contact. Het verschil is te groot. De spelers weten niet meer wanneer het penalty is of niet."

Besnik Hasi had uiteraard een andere visie. "Soft of niet, penalty is penalty", benadrukte hij.

En wat denkt u?