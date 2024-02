Ex-speler Genk beschuldigd van seksuele agressie: "Hij zat op mij"

De Japanse politie heeft een onderzoek geopend na beschuldigingen van seksuele agressie tegen Junya Ito, een speler van het Franse Reims met een verleden bij KRC Genk.

"We hebben een strafklacht tegen hem ontvangen en hebben een onderzoek geopend", bevestigt een woordvoerder van de politie van Osaka, zonder meer in detail te gaan.

De 30-jarige Ito speelde tussen 2019 en 2022 voor Genk. De flankaanvaller was er in 144 wedstrijden goed voor 29 goals en 49 assists, waarna Reims hem wegplukte. Momenteel is de Japanner aan de slag in de Asian Cup in Qatar, waar zaterdag in de kwartfinales Iran wacht.

Volgens Japanse media wordt Ito door twee vrouwen beschuldigd van seksuele agressie. De feiten zouden zich in juni 2023 hebben afgespeeld in een hotel in Osaka na een interland tussen Japan en Peru. In een reactie via zijn advocaat ontkent Ito de beschuldigingen en noemt ze "totaal ongefundeerd".

Ook de Japanse bondscoach Hajime Moriyasu reageerde intussen, maar bleef op de vlakte. "Ik ben niet helemaal op de hoogte (van de beschuldigingen). Ik zal er mij mee bezighouden nadat ik ze heb bestudeerd." (Belga)