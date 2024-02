Marc Coucke reageert meteen héél fel op discutabele strafschop die Anderlecht punten heeft gekost

KV Mechelen en RSC Anderlecht geraakten vanavond niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Het is vooral paars-wit dat met een héél wrang gevoel naar huis trekt.

RSC Anderlecht leek op weg naar een driepunter Achter De Kazerne. In de slotfase trapte Geoffrey Hairemans echter een strafschop voorbij Kasper Schmeichel.

De vraag van de dag: was het ook effectief een terechte strafschop? De paars-witte familie is het alleszins eens dat dat niét het geval was.

Dit lijkt me niet de moeilijkste vraag van de week.. https://t.co/iqB9YeDZ1A — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 1, 2024

Ook Marc Coucke liet er geen gras over groeien. Enkele ogenblikken na het laatste fluitsignaal liet de voorzitter van Anderlecht zijn mening héél duidelijk horen.