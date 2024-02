Nog werk aan de winkel, maar één werf 'opgelost': KAA Gent gaat hard en kondigt tweede versterking in zelfde linie aan

Plots gaat het hard voor KAA Gent. Niet één, maar (minstens) twee centrale verdedigers zijn op de laatste dag van de wintermercato naar de Arteveldestad gekomen. Eentje is een oude bekende, de andere een jong talent.

Stefan Mitrovic werd al een tijdje gelinkt aan KAA Gent en nu is de terugkeer dan toch een feit. De 33-jarige centrale verdediger zat niet in de wedstrijdselectie van Getafe tegen Real Madrid en daar was een duidelijke en logische reden voor.

Ondertussen hebben de Buffalo's zijn komst ook officieel aangekondigd. "He's back", twitterden ze trots op X. "Mitrovic droeg tussen 2015 en 2017 al drie seizoenen het shirt van de Buffalo's en tekende nu een contract tot 2026", klinkt het op de webstek.

Eerder werd ook al de komst van Hugo Gambor wereldkundig gemaakt. Die 21-jarige centrale verdediger komt over van Duinkerke. De verdediger uit de Centraal Afrikaanse Republiek was in juni einde contract bij Duinkerke en tekende voor 3,5 jaar bij de Buffalo's.