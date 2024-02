Wouter Vrancken zit met groot Joseph Paintsil-probleem, stilaan mikpunt van alle tegenstanders: "Iedereen weet dat"

Wouter Vrancken zit al met de uitdaging om Genk beter te laten spelen en dan is er nog Joseph Paintsil. Die liet woensdagavond nog eens blijken dat hij wel over een heel kort lontje beschikt.

Dat de duels wat steviger werden in OHL - Genk was blijkbaar niet naar de zin van Paintsil. Op slag van rust deelde de Ghanees dan een duw uit aan Siebe Schrijvers, met een ferm opstootje tot gevolg. "We hebben hem bij die situatie proberen weg te halen. We hebben er in het verleden al met hem over gehad", aldus Patrik Hrosovsky.

Risico op uitsluiting voor Paintsil

Paintsil ging hiervoor in het boekje van scheidsrechter Staessens. Genk kan de capaciteiten van de flankspeler goed gebruiken, maar er zat voor Wouter Vrancken weinig anders op dan hem uit risico op een uitsluiting in de tweede helft op de bank te houden.

© photonews

"Wat ik daar aan kan doen? Hem eraf halen, want ik aan de rust gedaan heb. Ik heb al heel veel met hem gepraat. Het is aan hem om dat onder controle te houden", roept de trainer van Genk zijn speler tot de orde. "Hij heeft enorm veel kwaliteiten die we graag willen gebruiken en uitbuiten."

Vrancken kiest voor vervanging

Langs Leuvense zijde was Schrijvers dus betrokken bij dat bewuste incident. Ook de ex-Genkenaar kreeg geel. "Een beetje jammer, maar ik heb de match kunnen uitspelen en Paintsil is gewisseld bij de rust. Ik denk dat het voor hem een groter gevaar was om rood te krijgen dan voor mij."

Dat Paintsil een risicopatiënt is die al eens de pedalen verliest, daar schrikken tegenstanders niet van. "Iedereen weet dat", zegt de man die met zijn penalty de ommekeer inluidde. "Ik denk wel dat hij professioneel genoeg is om na zijn gele kaart de wedstrijd uit te spelen. Maar hij heeft het inderdaad vaker aan de hand."