Westerlo-coach Rik De Mil wil nog wat kwijt na overwinning tegen Cercle Brugge: "Dat kon beter"

KVC Westerlo heeft dinsdagavond met 4-2 gewonnen van Cercle Brugge. De Kemphanen kregen nog wel een rode kaart, waarna er door coach Rik De Mil even flink werd gereageerd.

Tuur Rommens werd in minuut 69 naar binnen gestuurd. Hij ging door op de enkel van een Cercle-speler. Nadien kreeg Rik De Mil geel voor zijn reactie. Hij geeft nu toe dat de kaart die hij kreeg, op zijn plaats was.

"Mijn kaart? Terecht. We zijn de eerste om naar onszelf te kijken. Ik heb net zoals iedereen nog veel te leren. Als je als coach niet meer kan leren of groeien, dan heb je ook een probleem. Ik analyseer na iedere wedstrijd wat ik wel en niet goed deed. Dit zal ik ook meenemen."

"Langs de andere kant heb ik ook gezien dat de emoties bij mijn collega wat opliepen. Ik denk dat consistentie op en naast het veld daarbij wel helpt om coaches rustiger te houden. Je hebt mensen aan de zijlijn nodig die de zaken rustig houden", gaat De Mil verder.

De Westerlo-coach vindt toch dat er beter gecommuniceerd moet worden."Ik ben een coach die emotioneel is. Dat zorgt ook voor passie op het veld, bij mijn spelers. Maar ik vind ook dat de consistentie naast het veld, en hoe er gecommuniceerd wordt, beter kon. Hoewel ik weinig excuses mag inroepen voor mijn reactie op de gele kaart die ik kreeg, want het was een terechte rode kaart."

Bij een aantal inworpen werden een paar meters gewonnen. Ook kreeg Hannes Van der Bruggen geen tweede geel voor een fout op Reynolds. "Dat bedoel ik met consistentie. Er zijn fases geweest waarvan ik vind dat ze anders kunnen en moeten aangepakt worden. Dan zijn er extra onduidelijkheden wat zorgt voor extra emoties. Maar als coach moet je leren om daarmee om te gaan. Het liep nu ook niet volledig uit de hand."