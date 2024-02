"Ik heb me vergist": Roberto Martinez excuseert zich en komt terug op een opvallende keuze

Roberto Martinez is teruggekomen op een controversiële beslissing die hij nam enkele weken geleden. Hij erkent dat hij een fout maakte bij het stemmen op de 'The Best' awards.

Enkele weken geleden werd Lionel Messi bekroond met de The Best' Award, die de beste speler van het jaar 2023 beloont. Een onderscheiding die verrassend was gezien de loopbaan van de geniale Argentijn. Bij het bekijken van de stemmen van de coaches werden verschillende keuzes in twijfel getrokken, waaronder die van Roberto Martinez.

In plaats van bijvoorbeeld Erling Haaland of Kylian Mbappé te verkiezen boven Lionel Messi en Bernardo Silva, stemde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels voor Marcelo Brozovic. Hij rechtvaardigde dit door te verwijzen naar zijn bijdrage aan het parcours van Inter Milan in de Champions League en zijn fantastische Wereldbeker met Kroatië, waar ze als derde eindigden. Het probleem? Het WK in Qatar maakte geen deel meer uit van de tornooien waarop men zich kon baseren om te stemmen voor een top 3.

In een interview met de krant A Bola gaf Roberto Martinez toe dat hij een fout had gemaakt: "Als ik voor Brozovic heb gestemd, is dat omdat ik me vergist heb van periode. Als je kijkt naar het stemgedrag van de anderen, denk ik niet dat ik de enige was die zich vergiste. Het was logisch dat iedereen naar de prestaties op het WK keek. En er zijn zoveel individuele prijzen tegenwoordig. Ik heb er moeite mee, want voetbal is en blijft een teamsport."