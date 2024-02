Afrika Cup stelt allerminst teleur: Hugo Broos blijft stunten én feest in thuisland na ongeziene wedstrijd met hoofdrol voor ex-JPL'ers

Het minste wat je kan zeggen is dat de Afrika Cup ook dit jaar opnieuw bijzonder interessant is. Nog vier landen maken kans op de hoofdprijs en dat zijn niet meteen de landen die op voorhand werden verwacht. Ook zaterdagavond was het een bijzondere avond.

Dat Nigeria zich ten koste van Angola wist te plaatsen voor de halve finales? Dat lag nog in de lijn der verwachtingen. En ook de 3-1 zege van Congo tegen Guinee mogen we logisch noemen. Wat er op zaterdagavond allemaal gebeurde misschien al veel minder. Eerst was er de wedstrijd tussen thuisland Ivoorkust en Mali. De Ivorianen hadden nog geen overtuigende wedstrijden gespeeld en konden zich maar nipt redden uit de groepsfase. In de kwartfinale kregen ze bovendien te kampen met twee dubbele gele kaarten. Ook Zuid-Afrika naar de halve finales Kossonou (ex-Club Brugge) en Diakité (ex-Union) slikten een rode kaart, waardoor Ivoorkust de match met negen moest volmaken. Nene Dorgeles (ex-Westerlo) opende de score voor Mali, dankzij Adingra (ook al ex-Union) werd het 1-1 en moesten we gaan verlengen. Daarin was het Diakité die voor het verschil zorgde. Ook het Zuid-Afrika van Hugo Broos zit (verrassend) in de halve finales van de Afrika Cup. Zij speelden 0-0 gelijk tegen Kaapverdië en bleken uiteindelijk sterker in de strafschoppen. De halve finales (Nigeria - Zuid-Afrika en Ivoorkust - Congo) worden op woensdag gespeeld.