Club Brugge zit plots met een hele hoop grote problemen na nederlaag tegen Antwerp: Ronny Deila mag beginnen puzzelen

Antwerp heeft zondag met 2-1 gewonnen van Club Brugge. De Great Old zorgde voor een totale ommekeer na een prachtig doelpunt van Kobe Corbanie en een vrije trap van Jacob Ondrejka.

Bij Club Brugge komt het verlies hard aan. Simon Mignolet reageerde na afloop al kort en vond dat zijn club de drie punten verdiende.

Maar de nederlaag is niet het enige dat Club Brugge verliest. Philip Zinckernagel moest kort na minuut 70 van het veld met een blessure. Vincent Janssen ging op zijn enkel staan en er was duidelijk zichtbaar dat zijn kous gescheurd was. Ronny Deila vertelde na afloop op zijn persconferentie dat Zinckernagel genaaid zal moeten worden.

Maxim De Cuyper kwam even later zeer slecht neer na een kopduel. De verdediger greep meteen naar zijn rug en kermde het uit van de pijn, later bleef hij stil liggen en moest hij met een nekbrace en per brancard van het veld gedragen worden. Volgens Deila moet De Cuyper onderzocht worden aan zijn nek.

Hij kwam ook met een update over Vetlesen, die heeft zijn lies verrekt. Tot overmaat van ramp pakte Hans Vanaken nog rood na afloop nadat hij de scheidsrechter ging opzoeken.

Volgend weekend volgt de wedstrijd tegen KAS Eupen. Ronny Deila zit met heel wat geschorste en geblesseerde spelers. Ook Thiago zal niet mee kunnen doen, hij kreeg zijn vijfde gele kaart. Het wordt puzzelen bij Club Brugge...