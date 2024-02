De Challenger Pro League heeft alweer een nieuwe leider nadat Beerschot tegen 9 man overtuigend wint

Beerschot nam het zondag op tegen RFC Luik. De Antwerpse club won overtuigend met 1-4.

Beerschot zakte zondag af naar Luik. Na één leuke minuut spelen stond het al 0-1 na een doelpunt van Keita. Dit na een eerste kans van RFC Luik.

Nadien was het wachten tot na de rust voor meer actie. Arslan kreeg na 15 minuten in de tweede helft al rood, waardoor FC Luik nog met 9 stond (Merlen moest voor de rust al gaan douchen). Iets voor het uur zorgde Bruggeman voor de gelijkmaker. In minuut 79 kon Beerschot alweer op voorsprong komen door een nieuwe goal van Keita.

Diawara maakte er in minuut 89 nog 1-3 van en Wright-Phillips besliste de wedstrijd door er 1-4 van te maken. Door de nieuwe overwinning klimt Beerschot naar de eerste plaats met 39 punten. De nummer twee, Deinze telt er 38. RFC Luik blijft achter op de 8e plaats met 28 punten.