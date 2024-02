Eden Hazard geeft zijn erg leuke toekomstplannen prijs na afscheid van het profvoetbal

Eden Hazar hing enkele maanden geleden zijn voetbalschoenen aan de haak. Een verdere carrière in de voetbalwereld zit er niet meer in, al heeft hij nog leuke plannen in gedachten.

Eden Hazard stopte enkele maanden geleden als profvoetballer. Van zijn laatste seizoenen kon hij minder goed genieten vanwege veel blessureleed. Na zijn tijd in de voetbalwereld wil de geweldige dribbelaar nu meer genieten met zijn familie.

"In de ideale wereld zou ik ver weg trekken, de bergen in, zelfvoorzienend met een kudde schapen, ook al ben ik geen herder. Of maak ik een soort wereldreis met de kinderen in een camper. Hoe minder aandacht ik krijg, hoe beter", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Een verdere carrière in de voetbalwereld lijkt niet te zijn weggelegd voor Hazard. "Ik vond het leuk om in de schijnwerpers te staan, de beste van een team te zijn. Het was geweldig, maar ik had het niet nodig om gelukkig te zijn. Ik zal het niet missen. Ik vond het profvoetbal leuk, maar ik wil niet meer terug. Honderd procent zeker."