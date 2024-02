Iedereen in zak en as (supporters, Leko, spelers) bij Standard: "Wie dat niet aankan, mag van mij thuisblijven"

Standard heeft na 24 speeldagen 25 punten in het klassement. Ook op bezoek bij RWDM werd niet gewonnen (2-2). De supporters hebben er stilaan genoeg van, de coach is boos op de spelers en die weten het ook niet meer.

Standard staat samen met Westerlo op een elfde plaats, de kloof met play-off 3 is bezwaarlijk een punt. OH Leuven en Charleroi hijgen in de nek, ook Eupen kan op een puntje komen en zelfs KV Kortrijk komt stilaan opzetten.

De supporters van Standard beginnen zich zorgen te maken en blokkeerden op zaterdag de spelersbus in Molenbeek. Een aantal spelers wilden dan weer niet op de bus vastraken en bleven in het stadion zitten van RWDM - gekke beelden.

Thuisblijven voor mensen die druk niet aankunnen?

Ivan Leko kon er allerminst om lachen: "Ik zag niets terug van hoe we speelden tegen Antwerp - los van het resultaat in die match. Ik zag geen enkele drang bij mijn spelers. Je speelt voor je toekomst, en je speelt voor een club als Standard ... Er is geen excuus, ik ben enorm ontgoocheld."

"We moeten gaan beseffen dat we moeten knokken om het behoud. Wie niet met die stress omkan, die kan beter thuisblijven. Dan heb ik ze echt niet meer nodig", was hij furieus. Ook bij doelpuntenmaker Kanga was er veel ontgoocheling: "Ik ben gedegouteerd over hoe we spelen."