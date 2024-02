Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Eden Hazard: "Hij is misschien wel de enige die beter is dan ik"

Eden Hazard besloot enkele maanden geleden om te stoppen als profvoetballer. Onlangs liet hij nog eens van zich horen in een interview met L'Équipe.

Eden Hazard speelde de laatste jaren van zijn carrière bij Real Madrid. Echt spelen deed hij echter niet al te veel, mede door blessureleed. Toch is er aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de ex-Rode Duivel.

Hazard vindt dat er individueel slechts één speler beter is dan hij. "Individueel is Messi misschien wel de enige. Ik vond het geweldig om naar de Barcelona-speler te kijken, minder tegen het einde aan, maar hij is de grootste in de geschiedenis. Het is onmogelijk om de bal van hem af te pakken."

Cristiano Ronaldo vindt hij voetballend niet beter. "Cristiano is een grotere speler dan ik, maar op het gebied van puur voetbal denk ik eerlijk gezegd van niet. Neymar, misschien", vertelde Hazard nog bij L'Équipe.