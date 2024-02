Marc Degryse ziet alweer één ploeg beter doen dan de rest: "Deze club liet de beste indruk na"

Met nog zes speeldagen te gaan in de reguliere competitie, kan er hier en daar al wel eens gesproken worden over een titelfavoriet. Momenteel steekt er nog steeds één ploeg bovenuit.

Dat blijft Union. Alweer won de Brusselse club, met 0-1 op het veld van KRC Genk. Marc Degryse ziet ook dat Union de meest consistente ploeg blijft.

"Ongeveer elk weekend luidt de conclusie hetzelfde: Union liet de beste indruk na en zette ook het beste resultaat neer, met uitwinst bij Genk. Blessin zet keer op keer de juiste ploeg neer. Vorige week was Rodriguez nog de uitblinker in de beker, maar in Genk ontbrak hij door een lichte blessure", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Maar dan is Amoura terug uit de Africa Cup - intussen kwam revelatie Sadiki tot zijn recht op het middenveld -, haalt Puertas zijn beste niveau en blijft Nilsson nuttig voor de ploeg. Elke keer halen ze er het maximale uit."

Union SG greep al twee jaar op rij net naast de titel. Nu is de club alweer heel goed op weg. Union staat met tien punten voorsprong op kop. Derde keer goede keer?

"De vorige twee jaren is het hen net niet gelukt om kampioen te spelen maar dat geeft hen volgens mij de brandstof om het nu wél te doen. Heel Union straalt uit dat het de derde keer wel zal lukken. Al durf ik er zelf mijn hand niet voor in het vuur steken - elke week krijgen we te maken met verrassende wendingen maar da's niet erg: ik laat me graag verrassen", besluit Degryse.