Philippe Albert vindt dat Ivan Leko het niet juist aanpakt met zijn kern: "Dat zorgt voor een extra probleem"

Standard wacht nog steeds op zijn eerste overwinning onder coach Ivan Leko. Volgens ex-Rode Duivel Phlippe Albert pakt de coach van de Rouches het niet goed aan.

Standard stelde zaterdag opnieuw teleur met een gelijkspel bij RWDM. Philippe Albert maakt zich zorgen om de Luikenaren: "Het is niet nodig om terug te komen op de wedstrijd van woensdag tegen Antwerp, alles is al gezegd, maar wat hun frustratie nog vergroot, is de moeite die ze hebben om doelpunten te maken en kansen te creëren. Zelfs als ze zaterdag twee doelpunten maakten, was dat nog steeds niet genoeg om te winnen, en ik vond dat RWDM verdedigend erg wankel was", vertelt hij bij Sud Presse.

Albert ziet dat het nog steeds niet goed is. "Met de trainer van de tegenstander die zijn beste aanvallende spelers niet gebruikte, verwachtten we dat Standard over de top zou gaan, maar zonder het opportunisme van hun nieuwe spits Yeboah zou het resultaat opnieuw een nederlaag zijn geweest."

Hij vervolgde: "Bij 0-1 moet je je vastzetten en profiteren van tegenaanvallen met de snelheid van Kanga en Djenepo. Maar bij 1-1 is het niet de schuld van de spelers als het 5 minuten duurt om Alzate te vervangen... Er was een individuele fout bij 2-1: het is typisch het soort detail dat een team in moeilijkheden en zonder zelfvertrouwen plaagt.

Volgens Philippe Albert is Ivan Leko op de verkeerde weg door zijn spelers te bekritiseren zoals hij deed na het laatste fluitsignaal. "Nu was er ook nog de toespraak van Leko, die erg hard was voor zijn spelers, ook al was hij hier nog niet zo lang."

"Het is gewoon weer een probleem op een moment dat er al genoeg zijn bij de Rouches waar ook financiële problemen aan het licht zijn gekomen. Ik werk volgens het principe dat een coach zijn spelers altijd moet verdedigen. OHL en Westerlo hebben belangrijke wedstrijden voor de boeg om de playdowns te vermijden. Het is aan Leko om oplossingen te vinden. Het belooft een intense week te worden op de Academy", stelt hij.