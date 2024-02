Deila zet opmerkelijke naam in selectie na slagveld op bezoek bij Antwerp

Club Brugge kwam zondag niet ongeschonden uit de topper tegen Royal Antwerp FC. Al zit er wel een opvallende naam in de selectie van trainer Ronny Deila.

Club Brugge verloor zondag met 2-1 op bezoek bij de regerende landskampioen Royal Antwerp FC. Het gaf daarbij nog een 0-1-voorsprong na de rust helemaal uit handen.

Blauwzwart hield ook aardig wat lichamelijk leed aan het topduel over. Zo is Hugo Vetlesen een tijdje uit met een spierscheur in de adductoren en moet ook Philip Zinckernagel eventjes aan de kant blijven na een trap op de achillespees.

Ook Maxim De Cuyper liep de nodige averij op. Hij moest op een draagberrie van het veld gedragen worden. Maandag maakte Club Brugge bekend dat hij een whiplash opgelopen had op het slagveld van de Bosuil.

Nog altijd geen Nusa bij Club

Opvallend is echter dat De Cuyper wel in de selectie zit voor de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België. Club Brugge speelt woensdagavond in eigen huis de eerste match tegen Union SG, met De Cuyper erbij.

Antonio Nusa is nog altijd niet van de partij. Na de afgeketste transfer naar Brentford blijft hij voorlopig rust krijgen van Club Brugge.