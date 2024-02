Gunther Schepens duidt andere verantwoordelijke dan Watanabe aan voor doelpunt van Anderlecht

RSC Anderlecht won afgelopen weekend van KAA Gent. Bij de Buffalo's maakte Tsuyoshi Watanabe de fout waardoor paarswit een penalty kreeg.

‘s Ochtends was Tsuyoshi Watanabe met Japan nog op de Asian Cup, maar ‘s avonds speelde de verdediger van KAA Gent al mee in de Jupiler Pro League tegen RSC Anderlecht.

Hij veroorzaakte de strafschop, waardoor Anderlecht de match won. “Ik vond persoonlijk dat hij een goede wedstrijd speelde”, zegt Gunther Schepens, sportief raadgever bij de Buffalo’s, in Extra Time. “Je kan hem niets kwalijk nemen.”

Schepens was onder de indruk van het feit dat KAA Gent zoveel moeite deed om Watanabe terug in het land te krijgen voor de topper tegen Anderlecht.

Watanabe valt niks te verwijten voor strafschop

“De jetlag viel mee, want het was maar 2 uur tijdsverschil en zo'n 5 uur vliegen. Hij is in businessclass gevlogen en kon nog wat slapen in een hotel in de buurt van de luchthaven. We hebben hem opgepikt op weg naar Anderlecht.”

De jetlag was dus niet de reden dat Watanabe een strafschop veroorzaakte. Meer zelfs, Schepens wijst een andere schuldige aan. “Archie Brown staat te slapen. Hij laat Patris infiltreren”, is hij heel erg duidelijk.